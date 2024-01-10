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Зірка UFC уникнув покарання за водіння у нетверезому вигляді

Адесанья одразу визнав себе винним
Сьогодні 13:11 135 0
Зірка UFC уникнув покарання за водіння у нетверезому вигляді

Джерело - sport.ua.

Колишній дворазовий чемпіон UFC у середній вазі новозеландець Ісраель Адесанья уникнув покарання за керування у нетверезому стані після того, як його адвокат заявив судді в Окленді (Нова Зеландія), що така позначка в послужному списку спортсмена може негативно вплинути на його кар'єру, яка все ще процвітає, незважаючи на поразку від Шона Стрікленда у вересні минулого року.

Про це повідомляє New Zealand Herald.

Зазначимо, що інцидент стався 19 серпня минулого року. Адесанья був зупинений на контрольно-пропускному пункті на вулиці Велслі в Центральному Окленді та розповів поліції, що випив два коктейлі за вечерею. Щоправда, судові документи показують, що він керував автомобілем із вмістом алкоголю 87 міліграмів на 100 мілілітрів крові. Законна межа становить 50 міліграмів та вважається порушенням, а показання, що перевищують 80 міліграмів, підлягають кримінальному переслідуванню.

Адесаньї могло загрожувати тюремне ув'язнення строком до трьох місяців та штраф у розмірі до 4500 доларів США за цим звинуваченням, в якому він одразу визнав себе винним під час першого виступу в окружному суді Окленда у вересні.

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