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Джонс переніс операцію на лікті

Джон Джонс прокоментував операцію на лікті
Сьогодні 22:52 158 0
Джонс переніс операцію на лікті
#Джон Джонс

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс переніс операцію на лікті.

Про це розповів сам боєць.

"Мені провели двогодинну операцію з видалення деяких кісткових шпор. Хорошою новиною є те, що процес відновлення займе близько 10 тижнів, я все одно вибув на кілька місяців через операцію на грудній клітці.

Тому я подумав, що просто вб’ю двох зайців і подбаю про цей лікоть раз і назавжди. Я повернуся", — сказав Джонс.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року Джонс знявся з бою проти Міочича через травму.

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