Чемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс переніс операцію на лікті.

Про це розповів сам боєць.

"Мені провели двогодинну операцію з видалення деяких кісткових шпор. Хорошою новиною є те, що процес відновлення займе близько 10 тижнів, я все одно вибув на кілька місяців через операцію на грудній клітці.

Тому я подумав, що просто вб’ю двох зайців і подбаю про цей лікоть раз і назавжди. Я повернуся", — сказав Джонс.