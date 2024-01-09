Глядачам дозволили відвідувати матчі української волейбольної Суперліги

Вболівальникам дали дозвіл відвідувати матчі української волейбольної Суперліги.

Про це повідомляє Професійна волейбольна ліга України.

Дозвіл стосується змагань і чоловіків, і жінок.

Половину коштів за квитки організатори планують перерахувати на рахунки фонду Повернись живим.

Всі ігри проходять у місті Чернівці на арені ПВЛУ.

Дозвіл діє з 3 січня. 1 грудня Кабмін дав доручення Мінспорту розробити інструкцію для організації допусків глядачів на трибуни спортивних змагань.