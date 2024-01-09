Глядачам дозволили відвідувати матчі української волейбольної Суперліги

Джерело - volleyball.ua.
Вболівальникам дали дозвіл відвідувати матчі української волейбольної Суперліги.
Про це повідомляє Професійна волейбольна ліга України.
Дозвіл стосується змагань і чоловіків, і жінок.
Половину коштів за квитки організатори планують перерахувати на рахунки фонду Повернись живим.
Всі ігри проходять у місті Чернівці на арені ПВЛУ.
Дозвіл діє з 3 січня. 1 грудня Кабмін дав доручення Мінспорту розробити інструкцію для організації допусків глядачів на трибуни спортивних змагань.