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Глядачам дозволили відвідувати матчі української волейбольної Суперліги

Сьогодні 10:26 224 0
Глядачам дозволили відвідувати матчі української волейбольної Суперліги

Джерело - volleyball.ua.

Вболівальникам дали дозвіл відвідувати матчі української волейбольної Суперліги.

Про це повідомляє Професійна волейбольна ліга України. 

Дозвіл стосується змагань і чоловіків, і жінок.

Половину коштів за квитки організатори планують перерахувати на рахунки фонду Повернись живим.

Всі ігри проходять у місті Чернівці на арені ПВЛУ.

Дозвіл діє з 3 січня. 1 грудня Кабмін дав доручення Мінспорту розробити інструкцію для організації допусків глядачів на трибуни спортивних змагань.

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