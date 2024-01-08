Рутковські завершив кар'єру через згубні звички та алкогольну залежність

У Польщі у віці 37 років помер унікальний для країни стрибун із трампліна Матеуш Рутковські.

Про це повідомляє Meczyki.

Причини смерті колишнього спортсмена не відомі.

На початку 2000-х Матеуш вважався одним із найталановитіших стрибунів із трампліна у Польщі. У 2004-му Рутковські став першим поляком, якому вдалося завоювати "золото" на юніорському чемпіонаті світу, того ж року на трампліні в Планіці йому також підкорився 200-метровий рубіж.

Щоправда, розвинути свій талант Рутковські не вдалося. У сезоні-2004/2005 Матеуша виключили зі збірної через згубні звички та алкогольну залежність, а невдовзі він і взагалі завершив спортивну кар'єру. В останні роки життя він був членом правління спортивного клубу Rutkow-ski, президентом якого є його брат Лукаш.