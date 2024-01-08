Головне
Світоліна поступилась Гофф у фіналі турніру WTA в Окленді
Вчора 08:56 2280 2
Рейтинг ATP: Сачко зберіг свою позицію
Сьогодні 12:58 85305
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на дві сходинки
Сьогодні 12:28 352620 6
Стало відомо, скільки зароблять Джошуа і Нганну за свій бій
Сьогодні 12:09 453
Костюк впевнено переграла Калініну на старті турніру в Австралії
Сьогодні 08:08 537
Арсенал без Зінченка поступився Ліверпулю: результати матчів Кубка Англії
Вчора 20:24 1533
Шевченко відмовився очолити європейську збірну
Вчора 18:24 2699
Жіноча збірна України фінішувала восьмою в естафеті на етапі Кубка світу
Вчора 16:43 956
Відбулося жеребкування кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії
Вчора 15:10 1196
Україна фінішувала 13-ю в естафеті Кубка світу в Обергофі
Вчора 13:58 979
Прямі трансляції

Польський стрибун із трампліну помер у 37 років

Рутковські завершив кар'єру через згубні звички та алкогольну залежність
Сьогодні 14:09 177 0
Польський стрибун із трампліну помер у 37 років

Джерело - sport.ua.

У Польщі у віці 37 років помер унікальний для країни стрибун із трампліна Матеуш Рутковські. 

Про це повідомляє Meczyki.

Причини смерті колишнього спортсмена не відомі.

На початку 2000-х Матеуш вважався одним із найталановитіших стрибунів із трампліна у Польщі. У 2004-му Рутковські став першим поляком, якому вдалося завоювати "золото" на юніорському чемпіонаті світу, того ж року на трампліні в Планіці йому також підкорився 200-метровий рубіж.

Щоправда, розвинути свій талант Рутковські не вдалося. У сезоні-2004/2005 Матеуша виключили зі збірної через згубні звички та алкогольну залежність, а невдовзі він і взагалі завершив спортивну кар'єру. В останні роки життя він був членом правління спортивного клубу Rutkow-ski, президентом якого є його брат Лукаш.

Коментарі ()
Популярне зараз
Коноплянка може перейти до українського клубу Коноплянка може перейти до українського клубу 1583
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на дві сходинки Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на дві сходинки 352620 6
Арсенал без Зінченка поступився Ліверпулю: результати матчів Кубка Англії Арсенал без Зінченка поступився Ліверпулю: результати матчів Кубка Англії 1533
Рейтинг ATP: Сачко зберіг свою позицію Рейтинг ATP: Сачко зберіг свою позицію 85305
Шевченко відмовився очолити європейську збірну Шевченко відмовився очолити європейську збірну 2699
Відбулося жеребкування кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії Відбулося жеребкування кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії 1196
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 34060
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 47394 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 70855
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 89272 1
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 26562
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 28230 1