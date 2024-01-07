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Левченко виграла змагання у стрибках у висоту на Різдвяних стартах

Сьогодні 17:26 342 0
Левченко виграла змагання у стрибках у висоту на Різдвяних стартах
#Юлія Левченко

Джерело - Чемпіон.

У Києві завершилися всеукраїнські змагання з легкої атлетики у приміщенні Різдвяні старти.

Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

У стрибках у висоту перемогу здобула Юлія Левченко.

Різдвяні старти
Чоловіки
Стрибки у висоту
  • 1. Кирило Луценко - 2.8
  • 2. Дмитро Нікітін - 2.10
  • 3. Андрій Налімов - 2.05

Біг на 3000 м

  • 1. Олександр Гонський - 8.26,53
  • 2. Микола Пацула - 8.28,02
  • 3. Дмитро Долинчук - 8.31,57

Потрійний стрибок

  • 1. Владислав Шепелєв - 16.16
  • 2. Артем Коноваленко - 15.87
  • 3. Віктор Яненко - 14.87

У своїх забігах на 200 метрів перемоги здобули: Іван Тетюхін, Володимир Вовченко, Роман Король, Данило Полівко, Денис Алексій, Роман Дяків, Олексій Бован, Микола Стаднік, Андрій Барабанов, Едуард Павлишець, Давид Кулаковський, Дмитро Гончар, Нікіта Родченков, Дмитро Янчик та Дмитро Гладкий.

У забігах на 800 метрів перемогли: Матвій Казанін, Михайло Булик, Артем Мельцаєв та Євген Кузнєцов.

Жінки
Потрійний стрибок
  • 1. Світлана Бойчук - 13.33
  • 2. Олександра Чернуха - 12.75
  • 3. Анна Костенко - 12.47

Біг на 3000 м

  • 1. Людмила Даниліна - 10.09,86
  • 2. Іванна Пацула - 10.18,42
  • 3. Марія Тимощук - 10.46,72

Стрибки у висоту

  • 1. Юлія Левченко - 1.85
  • 2. Юлія Чумаченко - 1.80
  • 3. Тетяна Білик - 1.75

У забігах на 200 метрів перемогли: Марія Суворова, Олександра Соколюк, Даніела Чуєва, Катерина Потапенко, Марина Огляднічук, Олена Бабій, Лариса Голубовська, Юлія Шуляр, Тетяна Стецкова, Ірина Бутенко та Марія Буряк.

У забігах на 800 метрів перемоги здобули: Анна Шустова, Елвіра Беспала, Ірина Шершал та Дар’я Вдовиченко.

Жінки
Стрибки з жердиною
  • 1. Марія Скібенко - 3.40
  • 2. Анна Дудченко - 3.40
  • 3. Кристина Пенська - 3.30

Стрибки у довжину

  • 1. Дарина Слобода - 5.87
  • 2. Анастасія Прокопенко - 5.68
  • 3. Анна Шевченко 5.61

Біг на 60 м з/б

  • 1. Анна Плотіцина - 8.23
  • 2. Наталія Юрчук - 8.23
  • 3. Лариса Голубовська - 8.82

Біг на 60 м

  • 1. Ірина Бутенко - 7.55
  • 2. Єлизавета Шваб - 7.63
  • 3. Тетяна Стецкова - 7.75

Штовхання ядра 4 кг

  • 1. Анастасія Лочман - 13.67
  • 2. Анна Самолюк - 13.16
  • 3. Тетяна Білик - 11.12

Біг на 400 м

  • 1. Олександра Любанська - 1.00,14
  • 2. Евгенія Молярчук - 1.02,68

Біг на 1500 м

  • 1. Анжеліка Бондар - 4.33,53
  • 2. Анна Шустова - 4.33,88
  • 3. Тетяна Чорновол - 4.37,01

Біг на 2000 м з/п

  • 1. Ганна Жмурко - 6.40,73
  • 2. Наталія Фастова - 7.31,19
  • 3. Альбіна Козійчук - 7.39,76
Чоловіки
Штовхання ядра 7.260 кг
  • 1. Віктор Самолюк - 18.17
  • 2. Віктор Климюк - 16.63
  • 3. Руслан Захарченко - 15.41

Біг на 60 м з/б

  • 1. Олег Кукота - 7.90
  • 2. Дмитро Багінський - 8.17
  • 3. Денис Слюсар - 8.35

Біг на 60 м

  • 1. Андрій Васильєв - 6.61
  • 2. Ерік Костриця - 6.68
  • 3. Станіслав Коваленко - 6.77

Стрибки з жердиною

  • 1. Іван Єрьомін - 5.00
  • 2. Ілля Бобровник - 4.80
  • 3. Андрій Посполіта - 4.40

Стрибки у довжину

  • 1. Ярослав Ісачев - 7.64
  • 2. Ігор Гончар - 7.26
  • 3. Артем Коноваленко - 7.16

Біг на 400 м

  • 1. Роман Король - 52.63
  • 2. Назар Вольвач - 55.34
  • 3. Артем Чернушенко - 57.21

Біг на 1500 м

  • 1. Артем Рибка - 4.12,42
  • 2. Антон Комаровський - 4.13,05
  • 3. Сергій Жицький - 4.19,71

Біг на 2000 м з/п

  • 1.Владислав Орлов - 6.28,23
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