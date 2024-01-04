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Чендлер розпочав підготовку до поєдинку з Мак-Грегором

Бій відбудеться 29 червня
Сьогодні 10:09 261 0
Чендлер розпочав підготовку до поєдинку з Мак-Грегором
Фото - Getty Images
#Конор Мак-Грегор, #Чендлер

Джерело - Чемпіон.

Американець Майкл Чендлер (23-8, 11 КО) розпочав підготовку до поєдинку з Конором Мак-Грегором (22-6, 19 КО).

Про це повідомив сам 37-річний боєць у соцмережі.

Нагадаємо, бій має відбутися 29 червня у Лас-Вегасі у ліміті до 185 фунтів (прим. – 83.9 кг), тобто середній вазі.

Конор до цього виступав тільки у легкій та напівлегкій, Чендлер – максимум напівсередній на початку 2010-х.

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