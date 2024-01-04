Чендлер розпочав підготовку до поєдинку з Мак-Грегором

Джерело - Чемпіон.
Американець Майкл Чендлер (23-8, 11 КО) розпочав підготовку до поєдинку з Конором Мак-Грегором (22-6, 19 КО).
Про це повідомив сам 37-річний боєць у соцмережі.
Нагадаємо, бій має відбутися 29 червня у Лас-Вегасі у ліміті до 185 фунтів (прим. – 83.9 кг), тобто середній вазі.
Конор до цього виступав тільки у легкій та напівлегкій, Чендлер – максимум напівсередній на початку 2010-х.
#workoutoftheday not every set is perfect.— Michael Chandler (@MikeChandlerMMA) January 3, 2024
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Walk On.
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See you at the top! pic.twitter.com/aPUYMVFREU