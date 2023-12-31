Змагання основного раунду етапу стартують 1 січня

Джерело - Чемпіон.

У німецькому Гарміш-Партенкірхен український стрибун з трампліна Віталій Калиниченко кваліфікувався до основного раунду змагань другого етапу Турне чотирьох трамплінів.

З двох представників України 🇺🇦, до основних змагань зміг пробитися досвідчений Віталій Калініченко. Українець отримав 113.0 бала (123 м), що дозволило йому завершити кваліфікацію на 37-й позиції.

Євген Марусяк отримав 103.2 бала та, на жаль, посів непрохідну 56-ту позицію.

Змагання основного раунду етапу стартують завтра, 1 січня, о 15:00.