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Калиниченко кваліфікувався до основного раунду змагань другого етапу Турне чотирьох трамплінів

Змагання основного раунду етапу стартують 1 січня
Сьогодні 16:54 354 0
Калиниченко кваліфікувався до основного раунду змагань другого етапу Турне чотирьох трамплінів
#Віталій Калиниченко

Джерело - Чемпіон.

У німецькому Гарміш-Партенкірхен український стрибун з трампліна Віталій Калиниченко кваліфікувався до основного раунду змагань другого етапу Турне чотирьох трамплінів.

З двох представників України 🇺🇦, до основних змагань зміг пробитися досвідчений Віталій Калініченко. Українець отримав 113.0 бала (123 м), що дозволило йому завершити кваліфікацію на 37-й позиції. 

Євген Марусяк отримав 103.2 бала та, на жаль, посів непрохідну 56-ту позицію.

Змагання основного раунду етапу стартують завтра, 1 січня, о 15:00.

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