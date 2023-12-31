Дворазовий чемпіон світу з велотреку та чотириразовий чемпіон світу з шосейних велогонок Роан Денніс звинувачується у вбивстві своєї дружини, олімпійської чемпіонки з велоспорту Мелісси Хоскінс.

Про це повідомляє ABC News.

30 грудня на півночі Аделаїди сталася аварія за участі подружжя. Денніс автівкою збив Хоскінс, після чого 32-річну жінку доставили в лікарню. Вночі вона померла від отриманих травм.

Денніс заарештований за звинуваченням у спричиненні смерті внаслідок небезпечного водіння, водіння без належної обережності і створення загрози життю. Втім, 33-річний австралієць був звільнений після внесення застави. Суд у справі щодо смерті Хоскінс очікується в березні 2024 року.

Покійна Мелісса Хоскінс була відома як колишня велогонщиця. Вона брала участь в Олімпійських іграх 2012 та 2016 років. У 2017 році австралійка завершила професійну кар’єру, а у 2018 - одружилася з Деннісом. У пари було двоє дітей.