На фронті загинув український гандболіст Олександр Перепилиця

Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув гандболіст Олександр Перепелиця.

Про це повідомляє Комітет молоді й спорту Верховної Ради із посиланням на Янголів спорту.

Олександр із дитинства захоплювався спортом, а саме гандболом. Разом зі своєю командою представляв Роздільнянщину на змаганнях різного рівня, грав на позиції захисника. Якщо в грі йому доводилося боронити ворота, то після повномасштабного вторгнення - рідну Україну.

На передовій Олександр був бійцем полку "Азов", командиром мінометного взводу Першої роти спеціального призначення.

На жаль, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кремінна Луганської області Олександр Перепелиця загинув.

У пам’ять про нього в його рідному місті Роздільне на Одещині започаткували Кубок із гандболу пам’яті Олександра Перепелиці.