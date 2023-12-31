Головне
Безпрецедентний випадок: український юрист подав апеляцію до CAS - оскаржив допуск росіян до Олімпіади
Вчора 20:50 1027
Костюк переграла Богдан на старті турніру у Брісбені
Сьогодні 09:40 374
Збірна США зіграє зі Словаччиною: розклад матчів чемпіонату світу U-20 на 31 грудня
Сьогодні 08:24 267
Снігур стартувала з перемоги на турнірі в Австралії
Сьогодні 08:08 353
Емполі з Коваленком розписав мирову з Кальярі, Ювентус здолав Рому: результати 18 туру Серії А
Вчора 23:38 1047
ФВУ закликала президента Європейської конфедерації звільнитися через поїздку в москву
Вчора 23:30 469
Лос-Анджелес оголосив про підписання легенди Тоттенгема Льоріса
Вчора 21:52 335
Челсі без Мудрика переграв Лутон, Евертон з Миколенком поступився Вулвергемптону: результати матчів АПЛ
Вчора 21:29 934
Карлсен всьоме став чемпіоном світу у бліці
Вчора 17:36 521
Довбик – найкращий футболіст України 2023 року
Вчора 13:20 1100 1
Прямі трансляції

На фронті загинув український гандболіст Олександр Перепилиця

Сьогодні 12:09 340 0
На фронті загинув український гандболіст Олександр Перепилиця

Джерело - lb.ua.

Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув гандболіст Олександр Перепелиця.

Про це повідомляє Комітет молоді й спорту Верховної Ради із посиланням на Янголів спорту. 

Олександр із дитинства захоплювався спортом, а саме гандболом. Разом зі своєю командою представляв Роздільнянщину на змаганнях різного рівня, грав на позиції захисника. Якщо в грі йому доводилося боронити ворота, то після повномасштабного вторгнення - рідну Україну.

На передовій Олександр був бійцем полку "Азов", командиром мінометного взводу Першої роти спеціального призначення.

На жаль, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кремінна Луганської області Олександр Перепелиця загинув.

У пам’ять про нього в його рідному місті Роздільне на Одещині започаткували Кубок із гандболу пам’яті Олександра Перепелиці.

Коментарі ()
Популярне зараз
Безпрецедентний випадок: український юрист подав апеляцію до CAS - оскаржив допуск росіян до Олімпіади Безпрецедентний випадок: український юрист подав апеляцію до CAS - оскаржив допуск росіян до Олімпіади 1027
Баварія визначилась з наступним головним тренером Баварія визначилась з наступним головним тренером 1173
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн 8416 3
Емполі з Коваленком розписав мирову з Кальярі, Ювентус здолав Рому: результати 18 туру Серії А Емполі з Коваленком розписав мирову з Кальярі, Ювентус здолав Рому: результати 18 туру Серії А 1047
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці 11634
Мілевський: Не вважаю, що зараз важливо говорити українською, і взагалі я – білорус Мілевський: Не вважаю, що зараз важливо говорити українською, і взагалі я – білорус 1574 1
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 332301 9
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 149568
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17933 6
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 30698
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 37616
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 9042 2