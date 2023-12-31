У Польщі позбавили суддю з гімнастики ліцензії за співпрацю з рф

Забанено Ірину Лорткіпанідзе

Польська асоціація гімнастики виступила із заявою щодо участі судді Ірини Лорткіпанідзе в турнірі з художньої гімнастики Sky Grace, що відбувся в Пекіні (Китай) з 15 по 17 грудня.

На ньому виступали представники росії та білорусі. Лорткіпанідзе за свої дії позбавлена суддівської та тренерської ліцензії.