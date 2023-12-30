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Перша українська федерація визнала юрисдикцію Спортивного арбітражного суду

Сьогодні 14:51 205 0
Перша українська федерація визнала юрисдикцію Спортивного арбітражного суду
#Спортивний арбітражний суд України

Джерело - Чемпіон.

Федерація хокею на траві України першою визнала юрисдикцію національного Спортивного арбітражного суду.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив спортивний юрист Юрій Юрченко.

"Дана спортивна федерація є прикладом для всіх Олімпійських та Всесвітніх (неолімпійських) видів спорту! Визнання цієї юрисдикції - це шлях до ЄС, до імплементації міжнародного досвіду (CAS) і практики в спорті України. Черговий і вагомий крок в напрямку посилення автономії спорту!", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Спортивний арбітражний суд України було зареєстровано в Міністерстві юстиції 15 листопада 2018 року, однак повноважень працювати в інституції немає змоги через невизнання його юрисдикції національними федераціями та асоціаціями.

Головне про Спортивний арбітражний суд України

18.11.2018 р. НОКом України зареєстровано в Міністерстві юстиції створення Постійного третейського суду - "Спортивний арбітражний суд".

Законом України "Про фізичну культуру і спорт" (ч.9 ст.45) САС, окрім іншого, вирішує спори між суб'єктами сфери спорту - фізичними або юридичними особами, які здійснюють свою діяльність з метою розвитку спорту, керуючись положеннями чинного законодавства України, а також статутними та регламентними нормами спортивних організацій України. Суб'єктами сфери спорту є: фізичні особи, які займаються спортом, у тому числі, але не обмежуючись, спортсмени; фахівці сфери спорту; спортивні організації та інші особи, визначені як такі чинним законодавством України.

З того часу по суті всі спортивні федерації мають визнати його юрисдикцію, щоб усі спортивні спори вирішувалися саме в даному суді.

Переваги:

  • одна інстанція, а не 3 як у державних судах;
  • швидкість розгляду справ;
  • спеціалізація/фаховість арбітрів САС у питаннях спорту;
  • це аналог CAS (міжнародного рівня) вже на національному рівні - САС;
  • готовність федерації до внутрішніх змін та спорів заради розвитку, тому, що вирішення спорів не затягуватиметься в часі з об’єктивних причин на 3 інстанції; та свідчить про прозорість федерації як інституції, яка не консервує у своїх руках всю владу, а віддає питання вирішення спорів до незалежної інституції - САС, як заведено в спорті на міжнародному рівні;
  • найголовніша реформа в спорті - судова;
  • вирішуватиме або ж сприятиме вирішенню в досудовому порядку 99% спорів в спорті України, позаяк CAS подавати не завжди є юрисдикція для цього і це задорого.

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