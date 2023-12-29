Рижикова: Немає слів, щоб описати, наскільки сильно ми ненавидимо росіян

Джерело - Чемпіон.
Українська легкоатлетка Анна Рижикова відреагувала на масовану ракетну атаку росії по Україні.
Про це розповіла сама спортсменка в Insragram.
"Сьогодні прокинулася від звуків вибухів, російські ракети влучили в пологовий будинок, торговий центр і житлові будинки.
Масований ракетний удар по Україні: Дніпро, Київ, Львів, Одеса, Харків. Багато вбитих і поранених.
Немає слів, щоб описати, наскільки сильно ми ненавидимо росіян", - написала Рижикова.
Під час масованого удару по Україні росіяни застосували 158 засобів повітряного нападу − ракет різних типів та ударних БпЛА; 27 "Шахедів" і 87 крилатих ракет вдалося знищити.