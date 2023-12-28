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Чебан: Росія давить на міжнародні федерації

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Чебан: Росія давить на міжнародні федерації

Джерело - Tribuna.com.

Проєкт "Янголи спорту" - можливість українських спортсменів достукатися до міжнародної спільноти.

Про це розповів дворазовий олімпійський чемпіон з веслування Юрій Чебан.

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"Ні для кого не секрет, що росія зі свого боку давить іншими інструментами, цифрами й так далі. І цей рух, я вважаю, доносить інформацію, яку ми хочемо показати. Ми надіслали це додатково ще на міжнародні інформаційні платформи, але, на жаль, вони не підтримали нашу ініціативу – дали відмовку, що ми не хочемо втручатись. Але серед видів спорту воно все розлітається і розходиться", – сказав Чебан.

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