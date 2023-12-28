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Бех-Романчук виступить на ЧС-2024 з легкої атлетики

28-річна українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук проведе повноцінний зимовий сезон та змагатиметься на чемпіонаті світу у приміщенні
Сьогодні 11:41 160 0
Бех-Романчук виступить на ЧС-2024 з легкої атлетики
Фото - Getty Images
#Марина Бех-Романчук

Джерело - suspilne.media.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук в олімпійський рік ухвалила рішення виступити на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні.

Про це розповіла сама спортсменка.

"З офіційних стартів взимку – чемпіонат світу в Глазго, саме до нього ми будемо готуватися. Зимовий сезон дуже короткий, по суті, 5 тижнів. Тобто, ми будемо виходити на пік форми за рахунок ось цих стартів, що передуватимуть світовій першості.

Для мене завжди зимові сезони пролітають миттєво", – сказала Бех-Романчук.

Турнір відбудеться у березні у шотландському Глазго. 

Читайте: Стало відомо скільки заробили українські легкоатлети на етапах Діамантової ліги-2023

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