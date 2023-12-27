Ральф Шумахер – про Міхаеля: Усе вже не так, як раніше

Брат Шумахера розповів про травму Міхаеля

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Сучасна медицина значно допомогла Міхаелю Шумахеру після інциденту 10-річної давнини, коли 7-разовий чемпіон зазнав серйозної травми голови через падіння на гірськолижному курорті.

Про це розповів його брат, Ральф Шумахер.

"Я сумую за своїм тодішнім Міхаелем. Життя іноді буває несправедливим. Йому часто щастило в житті, але потім стався цей трагічний інцидент. Слава богу, ми змогли багато чого зробити завдяки сучасній медицині, але все одно, все вже не так, як раніше. Це стало для мене дуже поганим та різким досвідом, і не тільки для мене, а й, наприклад, для його дітей. Мік був підлітком.

Майкл не просто мій брат, він був моїм тренером і наставником, коли я був молодше. Він навчив мене всього, що стосується картингу. Нехай у нас і сім років різниці у віці, але він завжди був поруч зі мною. Ми разом їздили на картах, практикували обгони, і всі інші речі, які важливі в автоспорті. Він передав мені весь досвід, який набув за попередні сім років. Я просто мав змогу вчитися у найкращих", — сказав Ральф.

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