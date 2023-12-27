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Екосистема Pin Up Global: Сегменти, мета та особливості

Сьогодні 15:38 180 0
Екосистема Pin Up Global: Сегменти, мета та особливості

Джерело - Чемпіон.

PIN-UP – це екосистема незалежних компаній, залучених до життєвого циклу різних розважальних продуктів. Екосистема має декілька сегментів, діяльність яких залежить від їх профілю. У кожному напрямі може бути одна або кілька компаній, які взаємодіють між собою завдяки конкуренції та співпраці. Наразі в компаніях Pin Up Global працює понад 2000 співробітників з різних куточків світу і це далеко не межа. Далі поговоримо більш детально про особливості екосистеми, її напрямки та цінності.

PIN-UP.TECH як важливий напрямок екосистеми незалежних компаній

Головна мета Pin-Up Global – втілювати новітні технології, задавати тренди на ринку,  залишатися лідерами у галузі та успішно розвивати свої компанії. Один з провідних напрямків екосистеми – Pin-Up.Tech. Даний сегмент займається розробкою софту для iGaming-індустрії, спеціалізується на технологічних рішеннях. Напрямок створює продукти високої якості, а також забезпечує компанії екосистеми інфраструктурною підтримкою.

До продуктів Pin-Up.Tech належать:

iGaming-platform;

Affiliate system;

Marketing tools;

CRM;

Native Apps;

Fintech;

Anti Fraud, BI.

Продукти PIN-UP.TECH доступні у багатьох країнах, а використовують їх понад мільйон споживачів. Наразі напрям складається з 380+ спеціалістів. Вони працюють з різними мовами програмування як, наприклад, Golang, Angular та Python. Команда підрозділу якісно обробляє великий обсяг даних та працює з високонавантаженими системами. Кожен талановитий та амбіційний IT-спеціаліст має змогу долучитись до команди професіоналів просто відправивши резюме на офіційному сайті.

Головна цінність PIN-UP Global

Екосистема має безліч цінностей, серед яких – люди. В команді Pin-Up панують довіра та взаєморозуміння. На сьогодні в PIN-UP Global працюють представники понад 20 національностей. У внутрішній та зовнішній комунікації немає місця булінгу, ейджизму чи іншим видам некоректної поведінки.

Крім того, існує сегмент PIN-UP.CARE, ініціативи якого сприяють сталому розвитку компаній екосистеми та надають підтримку суспільству в соціальній, економічній та екологічній сферах.

PIN-UP Global засуджує вторгнення росії в Україну та активно допомагає державі різноманітними благодійними ініціативами. В рамках PIN-UP.CARE було започатковано благодійний фонд PIN-UP Foundation. За час повномасштабного вторгнення, фонд допоміг більше ніж тисячі людей і продовжує закуповувати та надавати гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від війни. PIN-UP Foundation запустив проєкт, який займається забезпеченням гуманітарною допомогою населення прифронтових населених пунктів України.

Отже, головна цінність для PIN-UP Global – це люди. Екосистема працює заради спільної мети, створюючи нові робочі місця та активно підтримуючи своїх співробітників та співгромадян.

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