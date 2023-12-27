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Favbet Foundation провели святкові змагання серед дитячих клубів

Сьогодні 14:02 179 0
Favbet Foundation провели святкові змагання серед дитячих клубів

Favbet Foundation продовжує мотивувати українських дітей до занять спортом. Напередодні Різдва команда фонду організувала серію святкових змагань для вихованців спортивних шкіл Києва. Подія відбулася за підтримки Деснянського районного Центру фізичного здоров'я населення у м. Києві та Управління у справах молоді та спорту Деснянської РДА.

Участь у спортивному фестивалі взяли понад 100 дітей, що займаються футболом та баскетболом у складі ФК "Вигурівщина", КДЮСШ-14, ФК "Столиця" та 5TEAM. Окрім дружніх змагань у Favbet Foundation підготували для них розважальну програму та новорічні подарунки. 

"Спорт не лише виховує фізичні якості, але й дарує нові емоції та друзів, зміцнює характер та вчить дітей вірити у свої сили. Для команди Favbet Foundation важливо, щоб українські діти навіть в умовах війни могли займатись улюбленим спортом та об’єднуватись навколо таких корисних та радісних подій", — куратор проєктів Favbet Foundation, Євген Бондар.

Святкові турніри Favbet Foundation Christmas Cup — частина проєкту "Клуб Супергероїв", що зосереджений на можливостях для всебічного розвитку дітей ВПО та військовослужбовців, а також молоді з соціально вразливих груп.

У межах проєкту Favbet Foundation забезпечили канцелярією понад 5500 українських школярів, організували ІТ-навчання для 350 дітей, а також започаткували безкоштовні секції з футболу, баскетболу, боротьби та боксу.

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