Голкіперка збірної України претендує на нагороду Futsal Awards

Кислова увійшла до десятки претенденток на футзальний аналог Золотого м’яча

Воротар жіночої збірної України з футзалу та іспанської Торребланки Вікторія Кислова увійшла до десятки претенденток на нагороду Futsal Awards 2022 від інтернет-видання FutsalPlanet у категорії Найкраща жінка-воротар світу.

Про це повідомляє futsalplanet.com.

Цього року Кислова у складі збірної України стала віцечемпіонка Європи, дійшовши до фіналу Євро-2023 в угорському Дебрецені, а торік дійшла до півфіналу Євро-2022 в португальському Гондомарі

Також до номінанток на Futsal Awards 2022 у категорії Найкраща жінка-воротар світу увійшли Ана Кароліна (Пескара, Італія), Ана Катаріна (Бенфіка, Португалія), Одете Роша (НунАлвареш, Португалія), Б'янка Кастаньяро (Бітонто, Італія), Дезіре (Табоао Магнус, Бразилія), Жозі (Бурела, Іспанія), Сільвія Агете (Торребланка, Іспанія), Лілія Торна (ДЕАК, Угорщина), Фарзанех Тавасолі (Наср Фардіс Карай, Іран).

Відзначимо, що Futsal Awards у футзалі є аналогом Золотого м'яча у великому футболі. Також відзначимо, що торік нагорода Futsal Awards не вручалась, тому її вручення за 2022 рік відбудеться зараз, а за 2023-й - дещо пізніше.