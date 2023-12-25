Адесан'я: Скоро ви побачите мене

Колишній чемпіон UFC у середній вазі Ісраель Адесанья незабаром може повернутися в октагон.

Про це він розповів порталу iFL TV.

Адесанья: Хочу побачити Нганну в MMA

"Я провів 4 бої за 14 місяців як чемпіон UFC. Це нечувано. Я був найактивнішим чемпіоном. Життя змусило мене взяти час на відпочинок, але скоро ви побачите мене. Я сказав, що у 2027 році, і ці ідіоти насправді подумали, що я мав це на увазі, але ви все побачите", - сказав Адесанья.