Магучіх – найкраща спортсменка 2023 року за версією НОК України

Джерело - НОК України.
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх визнана найкращою спортсменкою країни у 2023 році.
Про це повідомляє НОК України.
Рішення приймалося Експертною комісією з визначення найкращих спортсменів та тренерів місяця за результатами виступів атлетів на провідних міжнародних змаганнях в олімпійських видах програми.
Найкращою тренеркою було визнано Тетяну Степанову, яка якраз є особистою тренеркою Ярослави.
За підготовку найкращої спортсменки 2023 року нагороди отримають Федерація легкої атлетики України і Центральний спортивний клуб Збройних Сил України.
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