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Магучіх – найкраща спортсменка 2023 року за версією НОК України

Рішення приймалося Експертною комісією
Сьогодні 16:19 126 0
Магучіх – найкраща спортсменка 2023 року за версією НОК України
#Ярослава Магучіх

Джерело - НОК України.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх визнана найкращою спортсменкою країни у 2023 році.

Про це повідомляє НОК України.

Рішення приймалося Експертною комісією з визначення найкращих спортсменів та тренерів місяця за результатами виступів атлетів на провідних міжнародних змаганнях в олімпійських видах програми.

Найкращою тренеркою було визнано Тетяну Степанову, яка якраз є особистою тренеркою Ярослави.

За підготовку найкращої спортсменки 2023 року нагороди отримають Федерація легкої атлетики України і Центральний спортивний клуб Збройних Сил України.

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