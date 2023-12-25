Бразильську тріатлоністку збив мотоцикліст під час тренування

Баптіста перебуває у важкому стані

Бразильська тріатлоністка Луїза Баптіста потрапила під колеса мотоцикла під час тренування.

Про це повідомляє Globo.

Спортсменка їхала велосипедом, коли мотоцикліст не впорався з керуванням та на всій швидкості збив її. Травми отримали обидва учасники ДТП - і якщо мотоцикліст відбувся ушкодженнями середнього ступеня тяжкості, то Луїзу госпіталізували у важкому стані.

За кілька днів перебування у лікарні стан 29-річної Баптісти залишається стабільно важким. Їй уже провели операцію зі стабілізації переломів. Спортсменка вже у свідомості й чекає нових вказівок від лікарів щодо подальшого лікування.

Додамо, що Баптіста є дворазовою чемпіонкою Панамериканських ігор-2019, де перемогла в індивідуальних змаганнях та змішаній естафеті. Також Луїза представляла свою країну на Олімпіаді-2020 у Токіо.