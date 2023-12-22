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Сили оборони отримали всі 10 000 FPV-дронів з Операції «Єдність», на яку донатив Favbet

Сьогодні 19:47 176 0
Сили оборони отримали всі 10 000 FPV-дронів з Операції «Єдність», на яку донатив Favbet
Фото: UNITED24

Джерело - Чемпіон.

Усі 10 000 FPV-дронів, придбані в межах Операції "Єдність", вже надійшли в розпорядження Сил оборони. Їх отримали 53 військові частини, повідомили в фандрайзинговій платформі UNITED24.

Зокрема, дрони отримали підрозділи Морської піхоти, Сухопутних та Десантно-Штурмових військ, Сил спеціальних операцій та Тероборони, бригади Нацгвардії "Хартія" і "Азов", підрозділи Нацполіції, а також воїни ЦСО "А" Служби безпеки України.

Збір коштів у межах Операції "Єдність" стартував у серпні. Його організували UNITED24 разом із Фондом "Повернись живим" і monobank. Один із найбільших корпоративних донатів внесла компанія Favbet – 10 млн грн.

У грудні 2023 року стартував новий збір – Операція "Єдність-2: Новорічний салют". Цього разу Favbet також вніс один із найбільших донатів – 10 млн грн.

FAVBET — провідна iGaming-компанія України, що з перших днів повномасштабного вторгнення долучається до проєктів підтримки армії та українців, в тому числі через власний благодійний фонд.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали понад 130 дронів різного типу, зокрема й ударного.

Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ й інші Сили оборони отримали за сприяння благодійного фонду також уже понад 250 авто. В тому числі ударні роти "Армії дронів" отримали 53 нових позашляховики Peugeot Landtrek. 

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 190 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Фото: UNITED24

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