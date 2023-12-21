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Український картингіст, якого підтримує Favbet Foundation, став Гонщиком року 2023

Сьогодні 15:48 240 0
Український картингіст, якого підтримує Favbet Foundation, став Гонщиком року 2023

Джерело - Чемпіон.

Молодий український картинг-пілот Олександр Бондарев отримав відзнаку видання Vroom Karting Magazine як найкращий міжнародний пілот 2023 року. У цьому та в попередньому сезонах 14-річного гонщика підтримує благодійний фонд Favbet Foundation.

Голосування за кращого пілота відбувалось онлайн на сторінці видання. У число номінантів потрапили гонщики, що протягом сезону показували високі результати на провідних змаганнях FIA Karting і Rotax. Упродовж 4 днів за Олександра Бондарева проголосувало 2685 фанів — значно більше, ніж за найближчих конкурентів.

У цьому сезоні Олександр зробив значний прорив у кар’єрі — здобув титул

Чемпіона Європи 2023 та став першим в історії українцем, якого підписала відома команда Формули-1 Williams Racing. І все це не фоні серйозної травми минулого року, яка змусила його пропустити ледь не весь змагальний сезон.

"Вітаємо Олександра та його команду! У цьому сезоні він показав характер справжнього чемпіона, який не відступає від мети, що б не трапилось. Щасливі, що завдяки Favbet Foundation сьогодні запалюється ще одна зірка українського спорту", - коментують у Favbet Foundation.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований у 2020 році з метою підтримки ініціатив зі всебічного розвитку молодих українців. З початком повномасштабного вторгнення майже 90% ресурсів фонду було переорієнтовано на допомогу ЗСУ та громадянам України, що постраждали від війни. Сьогодні команда фонду також реалізує великий проєкт "Клуб Супергероїв", що надає спортивні та освітні можливості дітям військовослужбовців та ВПО.

Сторінки Олександра Бондарева в соціальних мережах: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter X.

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