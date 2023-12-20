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Збірна України переграла Польщу та вийшла на чемпіонат світу

Збірна України зіграє на чемпіонаті світу
Сьогодні 21:32 519 0
Збірна України переграла Польщу та вийшла на чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.

 У матчі кваліфікації чемпіонату світу з футзалу збірна України обіграла Польщу.

Матч завершився з рахунком 5:3 на користь української команди.

Завдяки перемозі збірна України виграла групу та отримали пряму путівку до фінальної стадії турніру.

Чемпіона світу - кваліфікація
6 тур, 20 грудня

Польща - України 3:5 (0:4)

Голи: Канєвський (27, 30), Рашковський (37) — Абакшин (7), Шотурма (9), Корсун (12, 20), Семенченко (32).

Польща: Калужа (Наврат, 21) — Скєпко, Заставник, Лютецький, Крєзель (к); Кубік, Мадзьонг, Сендлевський, Канєвський, Лещак, Мровєць, Марек, Рашковський.

Україна: Савенко — Швед, Жук, Корсун, Шотурма (к); Сухов, Сірий, Чернявський, Абакшин, Фаренюк, Семенченко, Педяш, Зварич, Завертаний.

Попереджені: Лютецький (5), Заставник (24), Мровєць (28) — Шотурма (5), Абакшин (24)

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