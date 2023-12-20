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FAVBET підтримали зустріч Національної платформи доброчесності спорту з представниками хокейної спільноти України

Сьогодні 15:12 202 0
FAVBET підтримали зустріч Національної платформи доброчесності спорту з представниками хокейної спільноти України
Фото - Ігор Ткаченко

Джерело - Чемпіон.

Українська компанія FAVBET продовжує сприяти організації ключових заходів міжвідомчої робочої групи "Національна платформа доброчесності спорту" в межах меморандуму з Міністерством молоді та спорту України. Цього разу компанія сприяла організації великої зустрічі "Платформи" з представниками Федерації хокею України.

В ході зустрічі сторони презентували свої напрацювання у сфері протидії корупції в спорті та узгодили загальний план заходів з тематики просування принципів доброчесності спорту у 2024 році.

Відкриваючи захід, голова "Платформи" та виконувач обов’язків Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний наголосив, що маніпулювання спортивними змаганнями є величезним викликом сучасного спорту, тому напрям політики доброчесності спорту є одним з провідних напрямів діяльності Міністерства.

Про результати роботи Національної платформи доброчесності спорту у 2023 році розповіла її секретар Наталія Радчук, яка проінформувала слухачів про статистику розгляду міжвідомчою робочою групою повідомлень про порушення спортивної доброчесності, та презентувала вебсайт "Платформи".

Наталія Радчук

Перший віцепрезидент НОК України та заступник голови міжвідомчої робочої групи Олексій Перевезенцев відзначив, що Національний олімпійський комітет також робить активні кроки з протидії корупційним проявам, керуючись міжнародним досвідом та практикою Міжнародного олімпійського комітету у боротьбі з маніпулювання спортивними заходами.

Разом з тим віцепрезидент Федерації хокею України Олександра Слатвицька презентувала напрацювання та проєкти Міжнародної федерації хокею, міжнародний досвід боротьби з порушниками правил чесної гри та визначила пріоритетні напрями роботи ФХУ щодо протидії маніпулюванням та іншим порушенням спортивної етики та чесної гри.

Матвій Бідний 

"Національна платформа доброчесності — дієвий механізм нагляду за чистотою спорту. Водночас це місце для прозорого діалогу між представниками держави й спортивної спільноти для пошуку спільних рішень, обміну думками та досвідом. Впевнені, що наступного року обсяги діяльності Платформи та її вплив тільки зростатимуть", — зазначили у FAVBET.

Українська компанія є партнером Мінмолодьспорту та "Національної платформи" з літа 2023 року. Згідно з текстом меморандуму, обидві сторони працюють над захистом цілісності спорту та спортивної етики в Україні. Йдеться про обмін інформацією щодо підозрілих результатів, вироблення механізмів протидії корупційним проявам, роботу над поліпшенням відповідного законодавства, а також організацію зустрічей та семінарів за участю представників спортивної спільноти.

Фото: Ігор Ткаченко

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