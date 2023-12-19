Кісер отримав суперника і сподівається підкорити UFC

Джерело - Чемпіон.

Боєць ММА Олексій Кісер свій наступний бій проведе проти бразильця Ронні Маркеса 3 лютого 2024 року.

Олексій Кісер, якого в США називають Алекс Кайзер, підписав контракт на свій наступний бій, який проведе проти бразильця Ронні Маркеса 3 лютого 2024 року в Лас-Вегасі. “Дякую всім, хто поруч зі мною і підтримує мене. Я дуже вдячний і ціную це” - так прокоментував цю подію Кіcер в своєму Instagram.

Олексій має українське коріння та бійцівське прізвисько The Last Ronin. За свою безперечну проукраїнську позицію Кісер має чимало фанів в нашої країні, які жваво коментували новину про підпис контракта українською:

“Залишилося зробити громадянство України 🇺🇦”

“Дуже пишаюся тобою, братику!!!”

“Тільки перемога 💪🏻🇺🇦”

Також фани вже англійською радять президенту найбільшого промоушена в світі по змішаним єдиноборствам UFC Дейну Уайту не проґавити цей діамант.

Олексій був категорично не згоден з політикою росії, з якої емігрував ще в 2016 році. З-за пандемії, а потім переїзду в США Кісер був вимушений зробити чотирирічну паузу у своїй спортивній кар'єрі і тільки в листопаді ефективною перемогою над представником Самоа Луїсом Швенке відновив її. І зараз налаштований зробити успішну кар’єру в UFC.

Зазначимо, що Кісер радікально підтримує України і ще задовго до початку повномасштабної війни бажав оформити собі український паспорт. Відразу після 24 лютого 2022 року Олексій виявив бажання захищати країну, з якої себе асоціює, зі зброєю в руках, але не отримав на це дозвіл від відповідних українських установ. В лютому цього року в росії на нього завели кримінальну справу. Звинувачують в тероризмі, декілька разів приходили з обшуком до його літніх батьків, які проживають в Оренбургу.

Путіністи прийшли з обшуком до батьків, шиють мені тероризм, - Кісер

Максим Розенко, Чемпіон