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FAVBET відкрив перший в Україні ліцензійний букмекерський пункт

Сьогодні 18:50 326 0
FAVBET відкрив перший в Україні ліцензійний букмекерський пункт

Джерело - Чемпіон.

Популярний український букмекер FAVBET продовжує розвивати легальні формати взаємодії з гравцями. Прагнучи запропонувати більше можливостей бетторам, які віддають перевагу живому спілкуванню, у компанії вирішили доповнити свою онлайн-пропозицію фізичним пунктом прийому ставок.

Букмекерський пункт FAVBET відкрився на території готелю Mercure Kyiv Congress за адресою: Київ, Cosmo Multimall (Шулявка), вул. Олекси Тихого, буд. 42а (літера К).

 

Гостям закладу пропонують весь спектр букмекерських послуг: укладання спортивних парі на всі маркети та лінії ставок з портфоліо FAVBET, отримання виграшів, а також можливість перегляду актуальних спортивних подій.

Для зручності гравців заклад обладнано кількома столами з інтерактивними дисплеями, великими табло з результатами матчів та зоною відпочинку.

Ігор Сірук

"Ми раді сприяти тому, що цивілізований ринок азартних розваг поступово витісняє нелегальний сегмент. Букмекерський пункт FAVBET — перший заклад в Україні, що має ліцензію КРАІЛ та працює відповідно до діючого законодавства в галузі азартних розваг. Це — комфорт та безпека гравців, дотримання принципів відповідальної гри, а також вагомі внески у держбюджет за рахунок податкових та ліцензійних платежів", — каже директор БК "ФАВБЕТ" Ігор Сірук.

 

В компанії зазначають, що планують уважно вивчити досвід функціонування першого пункту та зворотний зв'язок від гравців, щоб надалі застосувати його для поліпшення якості послуг в ході розширення наземної мережі.

"Відкриття букмекерського пункту є логічною ланкою розвитку групи компаній FAVBET та покликане на ще більш якісному рівні задовольняти потреби клієнтів", —  зазначив директор з розвитку бізнесу FAVBET Сергій Дзекунов

Сергій Дзекунов

Заснована в Україні,  компанія FAVBET — один з найбільших спонсорів українського спорту, що підтримує низку провідних футбольних клубів країни, національні федерації хокею та баскетболу.

Компанія також співпрацює з Мінмолодьспорту в межах Національної платформи доброчесності спорту, що опікується підтримкою спортивної етики та протидіє договірним матчами.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Ліцензія на букмекерський пункт від 23.08.23 року, видана ТОВ "БК “ФАВБЕТ”" на підставі Рішення КРАІЛ від 08.08.2023 року за №120.

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