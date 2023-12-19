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Росіяни знищили дитячу веслувальну базу в Одеській області

Сьогодні 17:40 145 0
Росіяни знищили дитячу веслувальну базу в Одеській області

Джерело - Чемпіон.

Росіяни знищили дитячу веслувальну базу в Таїровому Одеської області.

Про це повідомляє спортивний клуб Таїрове.

"Ось такий він "русскій мір" - страшний, агресивний та байдужий до спортивних мрій наших дітей.

Вночі 17 грудня російські війська знову атакували цивільну інфраструктуру - на цей раз полум’я спалахнуло на дитячій веслувальній базі "Чорноморець". У результаті - спортсмени втратили не лише човни, але й кришу над головою.

Діти, які ще вдень 16 грудня тренувалися на тій самій воді, наступного ранку, разом із своїми батьками, тренерами та іншими спортсменами вже розбирали залишки звалищ згорівших човнів та допомагали відновити те, що було зруйновано. І кого ви намагаєтесь перемогти?

Запам’ятайте - ви зруйнували нам човни, але ніколи не зруйнуєте найцінніше — наші спортивні плани, мрії та віру в нашу Перемогу.

Так, розчарування розпалило наші серця, але сьогодні ми єднаємося, щоб відновити те, що було втрачено. І ми впевнені - наша спортивна громада стоїть разом, і ми зможемо відновити веслувальну базу", - повідомила сторінка спортивного клубу Таїрове в інстаграмі.

Також вони відкрили збір на відновлення бази.

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