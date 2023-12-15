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У Саудівській Аравії побудують кіберспортивний район

Проєкт планують звести в місті Кадія-Сіті
Сьогодні 21:19 203 0
У Саудівській Аравії побудують кіберспортивний район

Джерело - Чемпіон.

У Саудівській Аравії побудують окремий кіберспортивний район.

Про це повідомляє Qiddiya - القدية.

Проєкт планують звести в місті Кадія-Сіті. Будівництво мають завершити у 2030 році.

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У кіберспортивному районі буде розміщено 4 ігрові арени з необхідною інфраструктурою. Планується, разом майданчики вміщатимуть 73 тисяч глядачів.

Також очікується, що в районі розмістять регіональні штаб-квартири 25 клубів та 30 відеоігрових компаній.

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