В Україні покажуть найбільший європейський промоушн ММА

Джерело - Чемпіон.

Українські вболівальники тепер зможуть побачити найбільший європейський промоушн ММА - KSW.

Про це повідомляє пресслужба MEGOGO.

Медіасервіс став ексклюзивним транслятором подій у межах турніру XTB KSW 89 в 10 країнах. Серед них: Україна, Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан і Грузія. Контракт діятиме до кінця 2024 року і включатиме 12 заходів, які проходитимуть раз на місяць.

Турнір XTB KSW 89 стартує вже цієї суботи, 16 грудня. У межах головної події вечора чемпіон KSW у напівсередній вазі Адріан Бартосінський (13–0) захищатиме свій титул проти чемпіона KSW у напівлегкій та легкій вазі Салахдіна Парнаса (18–1). Вечір розпочнеться о 20:00, коментатором заходу буде Сергій Лук’яненко.

Цей та інші поєдинки ви можете подивитися в передплатах "Максимальна" і "Спорт". Пряма трансляція буде доступна в розділі "Спорт" та на телеканалі MEGOGO Гонг.