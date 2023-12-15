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В Україні покажуть найбільший європейський промоушн ММА

Сьогодні 11:52 215 0
В Україні покажуть найбільший європейський промоушн ММА

Джерело - Чемпіон.

Українські вболівальники тепер зможуть побачити найбільший європейський промоушн ММА - KSW. 

Про це повідомляє пресслужба MEGOGO. 

Медіасервіс став ексклюзивним транслятором подій у межах турніру XTB KSW 89 в 10 країнах. Серед них: Україна, Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан і Грузія. Контракт діятиме до кінця 2024 року і включатиме 12 заходів, які проходитимуть раз на місяць.

Турнір XTB KSW 89 стартує вже цієї суботи, 16 грудня. У межах головної події вечора чемпіон KSW у напівсередній вазі Адріан Бартосінський (13–0) захищатиме свій титул проти чемпіона KSW у напівлегкій та легкій вазі Салахдіна Парнаса (18–1). Вечір розпочнеться о 20:00, коментатором заходу буде Сергій Лук’яненко.

Цей та інші поєдинки ви можете подивитися в передплатах "Максимальна" і "Спорт". Пряма трансляція буде доступна в розділі "Спорт" та на телеканалі MEGOGO Гонг.

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