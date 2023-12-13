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Український фехтувальник загинув на війні з росією

Сьогодні 21:10 185 0
Український фехтувальник загинув на війні з росією

Джерело - Чемпіон.

Український фехтувальник Федір Єпіфанов загинув на війні з Росією.

Про це повідомляє НФФУ.

Єпіфанов боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення, призупинивши спортивну кар’єру. Тоді йому тільки-но виповнилось 18 років.

Федір був чемпіоном і призером всеукраїнських змагань із фехтування на рапірах, членом національної збірної України та майстром спорту. Він здобував освіту в Олімпійському фаховому коледжі імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання та спорту України.

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