Український фехтувальник загинув на війні з росією

Джерело - Чемпіон.

Український фехтувальник Федір Єпіфанов загинув на війні з Росією.

Про це повідомляє НФФУ.

Єпіфанов боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення, призупинивши спортивну кар’єру. Тоді йому тільки-но виповнилось 18 років.

Федір був чемпіоном і призером всеукраїнських змагань із фехтування на рапірах, членом національної збірної України та майстром спорту. Він здобував освіту в Олімпійському фаховому коледжі імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання та спорту України.