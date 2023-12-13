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Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії

У поданих деклараціях за 2021 та 2022 роки Герега зазначив, що і він, і його дружина Галина Герега мають посвідку на довгострокове проживання в Іспанії
Сьогодні 14:09 223 0
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії
#Герега

Джерело - Радіо Свобода.

Народний депутат України та спортивний функціонер Олександр Герега у щорічних деклараціях вказав, що з 2021 року має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У поданих деклараціях за 2021 та 2022 роки Герега зазначив, що і він, і його дружина Галина Герега мають посвідку на довгострокове проживання в Іспанії. У декларації за 2020 рік такий документ він не вказував.

З початку повномасштабного вторгнення і до травня 2023 року Олександр Герега провів закордоном сумарно 209 днів.

Олександр Герега - президент федерації важкої атлетики України, віцепрезидент Української асоціації футболу і віцепрезидент Федерації волейболу України.

Також він власник першолігового футбольного клубу Епіцентр із Кам'янця-Подільського та волейбольного клубу Епіцентр-Подоляни з Городка на Хмельниччині.

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