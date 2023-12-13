Міністерство молоді та спорту разом з МВС розробили заходи безпеки для повернення глядачів

Міністерство представила список з 24 заходів безпеки

Джерело - Чемпіон.

Міністерство молоді та спорту спільно з Міністерством внутрішніх справ розробили заходи безпеки, які дозволять глядачам повернутись на трибуни.

Про це повідомляє відомство у фейсбуці.

Міністерство представила список з 24 заходів безпеки, яких потрібно дотримуватися при проведенні змагань в умовах воєнного стану.

Зокрема йдеться про огляд місця змагань представниками ДСНС та Національної поліції, доступність укриттів на відстані не більш ніж 500 метрів та наявність плану евакуації.

Допуск вболівальників на трибуни відбуватиметься за письмовим погодженням з Обласними військовими адміністраціями.

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