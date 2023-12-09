Харлан здобула срібло на етапі Гран-прі в Орлеані

Третя нагорода українки від початку змагального року.

Джерело - Чемпіон.

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан виборола "срібло" на етапі Гран-прі у французькому Орлеані.

Харлан у фіналі поступилась представниці Франції Манон Брюне - 12:15.

Українка вела проти господарки змагань за рахунку 11:10, але пропустила чотири поспіль уколи й згодом поступилася 12:15.

Відзначимо, що срібло змагань Гран-прі Харлан виграла вперше за 13 років. Це третя срібна медаль українки на рівні серії та 28-ма у кар'єрі.

Раніше Харлан поступилася у фіналі етапу Кубка світу в Алжирі.