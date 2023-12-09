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Харлан здобула срібло на етапі Гран-прі в Орлеані

Третя нагорода українки від початку змагального року.
Сьогодні 22:07 59 0
Харлан здобула срібло на етапі Гран-прі в Орлеані
#Ольга Харлан

Джерело - Чемпіон.

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан виборола "срібло" на етапі Гран-прі у французькому Орлеані.

Харлан у фіналі поступилась представниці Франції Манон Брюне - 12:15.

Українка вела проти господарки змагань за рахунку 11:10, але пропустила чотири поспіль уколи й згодом поступилася 12:15.

Відзначимо, що срібло змагань Гран-прі Харлан виграла вперше за 13 років. Це третя срібна медаль українки на рівні серії та 28-ма у кар'єрі.

Раніше Харлан поступилася у фіналі етапу Кубка світу в Алжирі.

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