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Романчук здобув бронзу чемпіонату Європи

Перша нагорода для України на турнірі
Сьогодні 08:10 152 0
Романчук здобув бронзу чемпіонату Європи
Фото - Getty Images
#Михайло Романчук

Джерело - Чемпіон.

Українець Михайло Романчук здобув бронзу у фіналі чемпіонату Європи з плавання на короткій воді.

Романчук став третім на дистанції 1500 м вільним стилем. Перемогу здобув Деніель Віфен з Ірландії.

Для Романчука це перша медаль ЧЄ-2023 на короткій воді. Також це перша нагорода для України на цьому чемпіонаті. Востаннє Україна здобувала медаль ЧЄ на короткій воді у 2019 році.

Чемпіонат Європи з плавання на короткій воді
Вільний стиль, 1500 м
Чоловіки
1. Деніель Віфен (Ірландія) — 14.09,11 хв
2. Девід Обрі (Франція) — 12,67
3. Михайло Романчук (Україна) – 13,07

Раніше Україна стала сьомою у чоловічій естафеті 4х50 на чемпіонаті Європи.

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