Романчук здобув бронзу чемпіонату Європи

Перша нагорода для України на турнірі

Джерело - Чемпіон.

Українець Михайло Романчук здобув бронзу у фіналі чемпіонату Європи з плавання на короткій воді.

Романчук став третім на дистанції 1500 м вільним стилем. Перемогу здобув Деніель Віфен з Ірландії.

Для Романчука це перша медаль ЧЄ-2023 на короткій воді. Також це перша нагорода для України на цьому чемпіонаті. Востаннє Україна здобувала медаль ЧЄ на короткій воді у 2019 році.

Чемпіонат Європи з плавання на короткій воді

Вільний стиль, 1500 м

Чоловіки

1. Деніель Віфен (Ірландія) — 14.09,11 хв

2. Девід Обрі (Франція) — 12,67

3. Михайло Романчук (Україна) – 13,07

Раніше Україна стала сьомою у чоловічій естафеті 4х50 на чемпіонаті Європи.