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NAVI, Monte та B8 зіграють на благодійному турнірі для ОЗСП АЗОВ

Мета благодійного турніру – зібрати 2 млн на купівлю MAVIC 3T
Сьогодні 17:24 148 0
NAVI, Monte та B8 зіграють на благодійному турнірі для ОЗСП АЗОВ
#Navi, #Монте, #B8

Джерело - Чемпіон.

Колишній український кіберспортсмен у дисципліні Dota 2 Андрій "Ghostik" Кадик організував проведення благодійного онлайн-турніру.

Про це він повідомив у телеграм-каналі.

Змагання відбудеться 8-9 грудня за системою Double-elimination. Мета благодійного турніру – зібрати 2 млн на купівлю MAVIC 3T для ОЗСП АЗОВ.

На турнірі виступлять українські команди NAVI, NAVI Junior, Monte та B8. Трансляція буде доступна на Twitch-каналі Ghostik.

Користувачі, які задонатять від 100 грн будуть брати участь в розіграші призів.

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