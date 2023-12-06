Україна стала сьомою у чоловічій естафеті 4х50 на чемпіонаті Європи

Це був перший фінал команди за 16 років.

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з плавання посіла сьоме у фіналі естафети 4х50 метрів комплексним плаванням серед чоловіків на чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді у румунському Отопені.

Збірна України у складі Олександр Желтяков, Максим Овчинніков, Денис Кесіль та Владислав Бухов подолали дистанцію за 1:34.82 хвилини. Переможцем естафети стала команда Італії.

Україна вперше з 2007 року вийшла у фінал Євро в естафеті 4х50 м комплексним плаванням.

Чемпіонат Європи - 2023

Естафета 4х50 м комплексом, 6 грудня

Італія – 1:30.78 хвилини Велика Британія – 1:32.60 Нідерланди – 1:33.03

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7. Україна – 1:34.82

Україна також претендує на медалі у плаванні на 1500 м вільним стилем. У фіналі "синьо-жовтих" представлятиме Михайло Романчук.