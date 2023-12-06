Головне
Збірна України перемогла Сербію у жіночій Лізі націй
Вчора 22:10 734
Світоліна, Калініна, Цуренко та Костюк – у заявці на Australian Open-2024
Сьогодні 15:18 217
Ювентус може продати інших гравців, щоб підписати Судакова
Сьогодні 12:18 418
"Не буває такого, що ти був ніким, а став зіркою": велике інтерв'ю Златана Ібрагімовича
Сьогодні 07:30 471
Валенсія завдяки голу Яремчука здолала СК Ароса: результати матчів 1/32 фіналу Кубка Іспанії
Вчора 23:59 530
Прометей обіграв Гамбург у 10-му турі Єврокубка
Вчора 22:39 420
Ястремська переграла Лемерт на старті турніру в Анже
Вчора 20:10 455
Мессі визнаний найкращим спортсменом року за версією Time
Вчора 19:25 470
Костишин повернувся в Олександрію
Вчора 14:10 501
Луческу може очолити Ліон
Вчора 12:10 581
Прямі трансляції

У застосунках FAVBET тепер можна приховувати баланс

Сьогодні 17:39 115 0
У застосунках FAVBET тепер можна приховувати баланс

Джерело - Чемпіон.

Останнє оновлення застосунків FAVBET під Android та iOS додало можливість сховати суму коштів на рахунку, що зазвичай відображається у правому верхньому куті екрану. Слайдер для приховування балансу знаходиться у розділі "Налаштування" особистого кабінету.

Нова функція стане в пригоді гравцям, що користуються застосунком у людному місці та не бажають, щоб хтось бачив їхній баланс. При цьому, для зручності, можливість перегляду балансу через меню залишається.

"Гравці, що вже давно користуються нашими застосунками, знають, наскільки швидко ми реагуємо на зворотній зв’язок та впроваджуємо речі, про які нас просять. Разом з приховуванням балансу ми також внесли кілька невеликих змін в навігацію, щоб зібрати всі ключові налаштування в одному розділі", — розповіли у FAVBET.

Зараз у "Налаштуваннях" користувачі можуть перемикатися між світлою або темною темою, активувати легкий режим для роботи при поганому з’єднанні та економії заряду, налаштовувати мову (українська або англійська), обирати часовий пояс, типи коефіцієнтів, спосіб відображення лінії ставок, а також вмикати сповіщення про розрахунок ставки та початок подій.

Крім цього, починаючи з попереднього оновлення, у розділі налаштувань також з’явилась можливість встановити додатковий рівень захисту застосунку за допомогою пін-коду та біометрії, залежно від девайса та побажання користувача.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ "БК “ФАВБЕТ”" на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за №137 із змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ "БК “ФАВБЕТ”" на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за №433.

Коментарі ()
Популярне зараз
Президент UFC уникає зустрічі з Кісером Президент UFC уникає зустрічі з Кісером 633
Бех, яка раніше відновила громадянство РФ, призупинила карʼєру Бех, яка раніше відновила громадянство РФ, призупинила карʼєру 991
Оля Ракіцька: Ми обов’язково повернемось на Донбас-Арену Оля Ракіцька: Ми обов’язково повернемось на Донбас-Арену 1035
Лунін налаштований залишити Реал Лунін налаштований залишити Реал 787
Відео дня: Яремчук забив свій перший гол за Валенсію у матчі Кубка Іспанії Відео дня: Яремчук забив свій перший гол за Валенсію у матчі Кубка Іспанії 1299
Збірна України перемогла Сербію у жіночій Лізі націй Збірна України перемогла Сербію у жіночій Лізі націй 734
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 61763
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 145590
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 17024 2
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 17370
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 90308
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 51733 2