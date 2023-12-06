Президент АСЖУ звернувся до оргкомітету у зв'язку з перешкоджанням роботі українського журналіста, акредитованого на чемпіонаті світу

Президент Асоціації спортивних журналістів України Олександр Гливинський написав листа до Оргкомітету жіночого чемпіонату світу з гандболу у зв'язку з перешкоджанням роботі українського журналіста Ігоря Грачова, акредитованого на цьому змаганні.

Копію цього листа очільник АСЖУ надіслав президентам Світової та Європейської асоціацій світової преси – AIPS та AIPS Europe. Причина звернення – обмеження в роботі українського журналіста, до яких вдався оргкомітет після скарги з боку Федерації гандболу України:

"Шановний президенте!

Сподіваюся, що у Вас все гаразд. Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою повагу.

Водночас причина мого звернення до вас не приємна. Асоціація спортивних журналістів України серйозно стурбована тим, що українському журналісту, багаторічному члену АСЖУ та AIPS Ігорю Грачову оргкомітет чемпіонату світу заборонив заходити до готелю, де мешкають гравці та тренери національної команди України. Фактично нашому колезі заборонено наближатися до них. За нашою інформацією, таке звернення надійшло від Федерації гандболу України, керівництву якої не подобаються публікації Ігоря Грачова. Однак офіційного звернення Федерації гандболу України попередженому журналісту не було представлено.

Хочемо підкреслити, що пан Грачов висвітлює матчі національної збірної України з 2008 року, не пропускаючи з того часу жодного матчу національної команди. У своїх статтях Ігор професійно аналізує гру та результативність гравців, рішення тренерів. Як і незалежна журналістика, Грачов дотримується критичного погляду на висвітлення подій, однак, проаналізувавши статтю Ігоря, АСЖУ може підтвердити ефективність цього аналізу на підставі об’єктивності, яку без перебільшення можна назвати 100-відсотковою.

Гадаю, зайвим буде нагадати, що цінність журналістики для демократичного суспільства полягає саме у незалежній та об’єктивній оцінці дійсності. Тож виникає питання: чи має право будь-яка федерація давати чи відбирати дозвіл акредитованим журналістам на спілкування з гравцями та тренерами національної збірної під час фінального турніру Чемпіонату світу, на який жіноча збірна України кваліфікувалася вперше за 14 років? Для нас відповідь очевидна: чиновники не можуть перешкоджати журналісту виконувати його професійні обов'язки. Інтерес Ігоря Грачова до спілкування з тренерами та гравцями суто професійний і стосується виступу збірної на Чемпіонаті світу, більшість українських гравців він знає особисто, адже 15 років висвітлює матчі національної збірної, свого часу був прессекретарем збірної.

Наголошуємо на інформації, яку Ігор Грачов отримав від представника Оргкомітету ЧС, що його не пускають на ресепшн готелю, де живуть тренери та гравці національної збірної, що викликало у нашого колеги сильний стрес і шок. Два дні він фактично психологічно пригнічений цим серйозним попередженням, йому психологічно важко продовжувати роботу, власне, треба "набратися сил", щоб працювати на матчі Україна - Казахстан.

Враховуючи все вищевикладене, Асоціація спортивних журналістів України звертається до Вас із проханням підтримати нашого члена та колегу Ігоря Грачова та надати йому всі можливості для журналістської роботи. Зрозуміло, що на чемпіонаті світу є мікс-зона для офіційного спілкування, але ви також знаєте, що контактна база журналістів не обмежується спілкуванням у мікс-зоні: дуже часто журналісти записують більш об’ємні інтерв’ю в готелі, де виступає команда, живе (наприклад, у лобі) - там також відбувається спілкування з гравцями та тренерами. Звичайно, це відбувається за попередньою домовленістю представників команд і самих гравців. Якщо є таке жорстке попередження, яке відверто незрозуміле і неозвучене, на журналіста чиниться великий тиск, тому фактично будь-який його контакт із представником команди, навіть випадковий, може призвести до позбавлення акредитації.

Водночас таке попередження, яке, як ми припускаємо, могло бути повідомлено представникам Оргкомітету, залишає дуже серйозний відбиток на репутації журналіста, що може відобразитися на його подальшій кар'єрі.

Підсумовуючи вищевикладене, просимо зняти заборону на спілкування Ігоря Грачова з представниками збірної України, підтримуючи таким чином незалежну позицію журналіста.

Копію цього листа також надіслано президенту AIPS Джанні Мерло та президенту AIPS Europe Чарльзу Камензулі.

А також, будь ласка, знайдіть доданий лист на офіційному бланку АСЖУ.

Я до ваших послуг і радо відповім на будь-які ваші запитання.

З найкращими побажаннями, Олександр Гливинський, Президент Асоціації спортивних журналістів України, Член виконавчого комітету AIPS Europe

05.12.2023, Київ, Україна".