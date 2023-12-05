МОК не змінив умови допуску росіян та білорусів до Олімпіади-2024

Остаточний вердикт МОК має ухвалити у березні 2024 року

На саміті МОК було проговорено можливу участь спортсменів із росії та білорусії в Олімпійських іграх у Парижі, які відбудуться у 2024 році.

Про це повідомляє пресслужба МОК.

У комюніке, опублікованому МОК за підсумками саміту, окремо визначено 15 пунктів щодо майбутніх Олімпійських ігор. У двох із них йдеться про "місію миру", яку несе спорт і відповідає резолюції ООН щодо Побудови мирного та кращого світу через олімпійський ідеал.

Головні тези комюніке МОК:

Уряд Росії завдав атаки на позицію олімпійського руху через обмеження, накладені на спортсменів із російським та білоруським паспортом. У відповідь на це учасники саміту підтримали переважною більшістю резолюцію, в якій говорилося, що Олімпійські та Паралімпійські ігри мають бути об'єднуючим заходом та можливістю використовувати силу спорту з метою сприяння атмосфері миру, розвитку, толерантності та розуміння, а також доступу для всіх та інклюзивності.

Усі члени саміту взяли до уваги дуже складну геополітичну ситуацію у світі у зв'язку з великою кількістю війн і конфліктів, що продовжуються, а також висловили колективне співчуття жертвам.

Члени саміту були проінформовані, що індивідуальні нейтральні атлети, які мають російський чи білоруський паспорт, взяли участь у більшості спортивних подій відповідно до чітких обмежень, і ці події значною мірою сталися без інцидентів, за винятком одного випадку.

Водночас саміт був проінформований, що незважаючи на усунення Олімпійського комітету Росії, МОК не змінив своїх рекомендацій щодо участі "індивідуальних нейтральних атлетів" за наявних чітких обмежень. І додав, що подібний захист прав спортсменів брати участь у змаганнях, незважаючи на усунення їхнього НОК, є усталеною практикою, яка використовувалася в кількох випадках перед попередніми Олімпіадами. А саме рішення усунути ДКР пов'язане з рішенням організації інтегрувати регіональні спортивні організації, які перебувають під юрисдикцією НОК України, яка порушує територіальну цілісність України.

МОК, у відповідь на запити від представників міжнародних федерацій літніх видів спорту та голови комісії атлетів МОК, зазначив, що участь нейтральних спортсменів на Олімпійських іграх може відбутися лише за чітко визначених обмежень. У той час як змін у кваліфікаційній системі чи кількості ліцензій на Олімпіаду у видах спорту для нейтральних спортсменів із російським та білоруським паспортом, не відбудеться.