Італійська команда підписала ще одного українського велогонщика

Джерело - Чемпіон.
Італійська велокоманда Team Corratec Selle Italia підписала професійного контракту з українським велогонщиком Кирилом Царенком.
Про це повідомляє пресслужба велокоманди.
Це перший професійний контракт у кар'єрі 23-річного спортсмена, з 1 серпня він виступав за Team Corratec Selle Italia як стажист.
Team Corratec Selle Italia є командою Проконтинентального туру - другого за силою дивізіону світового велоспорту.
Царенко став третім українським велогонщиком, який виступає за команду одного з двох елітних дивізіонів. При чому два з них виступають саме за Team Corratec Selle Italia: раніше команда підписала Андрія Пономаря.
KYRYLO TSARENKO PASSA PROFESSIONISTA CON IL TEAM CORRATEC - SELLE ITALIA— Team corratec - Selle Italia (@corratecSelleIt) December 4, 2023
KYRYLO TSARENKO TURNS PRO WITH TEAM CORRATEC - SELLE ITALIA
🗞️ https://t.co/k3TPxd9Xxx#NeverGiveUp #TeamcorratecSelleItalia pic.twitter.com/2ZzNoaCNQJ