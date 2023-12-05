Італійська команда підписала ще одного українського велогонщика

Царенко виступатиме за Team Corratec Selle Italia

Джерело - Чемпіон.

Італійська велокоманда Team Corratec Selle Italia підписала професійного контракту з українським велогонщиком Кирилом Царенком.

Про це повідомляє пресслужба велокоманди.

Це перший професійний контракт у кар'єрі 23-річного спортсмена, з 1 серпня він виступав за Team Corratec Selle Italia як стажист.

Team Corratec Selle Italia є командою Проконтинентального туру - другого за силою дивізіону світового велоспорту.

Царенко став третім українським велогонщиком, який виступає за команду одного з двох елітних дивізіонів. При чому два з них виступають саме за Team Corratec Selle Italia: раніше команда підписала Андрія Пономаря.