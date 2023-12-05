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Президент UFC уникає зустрічі з Кісером

Боєць ММА Олексій Кісер приїхав до Лас-Вегаса підписувати контракт з UFC
Сьогодні 15:15 209 0
Президент UFC уникає зустрічі з Кісером
#Кісер

Джерело - Чемпіон.

Боєць ММА з українським корінням Олексій Кісер так і не зустрівся в Лас-Вегасі з президентом найбільшого промоушена в світі по змішаним єдиноборствам Дейной Вайтом. Після яскравої перемоги над представником Самоа Луісом Швенком, яку Олексій здобув 18 листопада після чотирирічної паузи в кар’єрі, UFC погодився підписати з ним контракт. Але коли Кісер приїхав на узгоджену зустріч в Лас-Вегас, президент UFC Дейна Вайт кудись хутко зник, а без нього менеджери не мали повноважень підписувати угоду.       

Де мій контракт? - з таким питанням Олексій звернувся до Вайта у власних соцмережах.  - Ти ж обіцяв! Я приїхав у Лас-Вегас, а тебе немає. І контракту немає. Де мій бій? Дейна, я чекаю контракт. Lets go! 

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Допис, поширений Alex “The Last Ronin” Kiser (@fighter_kiser)

Зазначимо, що Кісер радикально підтримує України і ще задовго до початку повномасштабної війни бажав оформити собі український паспорт. Відразу після 24 лютого 2022 року Олексій виявив бажання захищати країну, з якої себе асоціює, зі зброєю в руках, але не отримав на це дозвіл від відповідних українських установ. В лютому цього року в росії на нього завели кримінальну справу. Звинувачують в тероризмі, декілька разів приходили з обшуком до його літніх батьків, які проживають в Оренбургу.  

Путіністи прийшли з обшуком до батьків, шиють мені тероризм, - Кісер

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