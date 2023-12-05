Український гімнаст Ілля Ковтун переніс операцію.

Про це розповіла тренерка гімнаста Ірина Горбачева.

"Підготовку до Олімпійських ігор-2024 розпочато, точніше – продовжуємо та рухаємося далі.

Більше ніж за три місяці до ЧС-2023 відбулося загострення болю, посилилися ряд проблем у правій стопі, пройшли обстеження. І лікарями було заборонено навіть ходити сходами.

Проте я почула чітку жорстку позицію та відповідь від свого вихованця: "Ходити сходами заборонили, але ж гімнастикою займатися не заборонили? Готуємося до чемпіонату світу й боремося саме за командну ліцензію на Олімпійські ігри на одній нозі. А потім будемо вирішувати усі питання з власним здоров’ям. Боремося, як завжди, за команду й працюємо, як завжди, на команду".

Понад 4 години тривали дві операції поспіль. Тож перші хірургічні втручання зробили з надією полегшення болю хоча б на 50% та сподіванням на прибрання западання (клину) в суглобі. Низький уклін нашим лікарям за золоті руки, неймовірну людяність, сучасний підхід та понаднормове бажання нам допомогти", – сказала Горбачева.