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Магучіх заликала підтримати заборону для росіян і білорусів на участь у спортивних змаганнях

Ярослава Магучіх стала амбасадоркою соціально-спортивного проєкту 1+1 media "Спорт проти війни"
Сьогодні 17:55 196 0
Магучіх заликала підтримати заборону для росіян і білорусів на участь у спортивних змаганнях
Фото - Getty Images
#Ярослава Магучіх

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх закликала до бойкоту росіян і білорусів у великому спорті.

Про це розповіла сама спортсменка в Instagram.

"Спортсмен за своєю суттю - сильна і непохитна людина.

Але вже понад рік українські спортсмени виходять на старти зі скорботою. У кожного з них розбите серце, яке болить за Україну, за тих, у кого відібрали життя росіяни, за тих, кого позбавили щастя бути з рідними.

У цьому будинку в Дніпрі через російську ракету загинув український боксер, заслужений тренер України Михайло Кореновський. До трагедії він відсвяткував день народження своєї доньки. Ще один тато, якого не стало.

Я закликаю кожного підтримати заборону для росіян і білорусів на участь у спортивних змаганнях. Вони зухвало демонструють, що підтримують свою армію, а отже і геноцид українського народу.

Ми маємо зупинити безжальне вбивство українців. Мовчання вбиває", - сказала Магучіх.

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Допис, поширений Yaroslava Mahuchikh (@rosya_dp)

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