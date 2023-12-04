Магучіх заликала підтримати заборону для росіян і білорусів на участь у спортивних змаганнях

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх закликала до бойкоту росіян і білорусів у великому спорті.

Про це розповіла сама спортсменка в Instagram.

"Спортсмен за своєю суттю - сильна і непохитна людина.

Але вже понад рік українські спортсмени виходять на старти зі скорботою. У кожного з них розбите серце, яке болить за Україну, за тих, у кого відібрали життя росіяни, за тих, кого позбавили щастя бути з рідними.

У цьому будинку в Дніпрі через російську ракету загинув український боксер, заслужений тренер України Михайло Кореновський. До трагедії він відсвяткував день народження своєї доньки. Ще один тато, якого не стало.

Я закликаю кожного підтримати заборону для росіян і білорусів на участь у спортивних змаганнях. Вони зухвало демонструють, що підтримують свою армію, а отже і геноцид українського народу.

Ми маємо зупинити безжальне вбивство українців. Мовчання вбиває", - сказала Магучіх.