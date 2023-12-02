Беллато переважив Потєрю на церемонії зважування

Результати зважування

Джерело - Чемпіон.

Український боєць UFC напівважкої ваги Ігор Потєря (20-4) і бразилець Родольфо Беллато (1-1-0) пройшли церемонію зважування напередодні бою.

Результати зважування:

Ігор Потеря - 92,53 кг

Родолфо Беллато - 93,21 кг

Поєдинок відбудеться 3 грудня у рамках UFC Fight Night в Остіні, США. У головній події Бенеїл Даріуш зустрінеться з Арманом Царукяном.

У попередньому бою українець програв нокаутом у першому раунді новозеландецю Карлосу Ульберу (9-1).

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