Беллато переважив Потєрю на церемонії зважування

Джерело - Чемпіон.
Український боєць UFC напівважкої ваги Ігор Потєря (20-4) і бразилець Родольфо Беллато (1-1-0) пройшли церемонію зважування напередодні бою.
Результати зважування:
Ігор Потеря - 92,53 кг
Родолфо Беллато - 93,21 кг
Поєдинок відбудеться 3 грудня у рамках UFC Fight Night в Остіні, США. У головній події Бенеїл Даріуш зустрінеться з Арманом Царукяном.
У попередньому бою українець програв нокаутом у першому раунді новозеландецю Карлосу Ульберу (9-1).
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