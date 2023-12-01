Джерело - Чемпіон.

Допуску вболівальників на трибуни дозволить клубам знову бути фінансово спроможним.

Про це розповів виконувач обов’язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний.

"Повернення уболівальників допоможе стадіонам та клубам знову бути фінансово спроможними, та й жодна телетрансляція повністю не замінює емоції стадіону. Але першочергове питання для нас - безпека глядачів та спортсменів" - сказав Бідний.

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