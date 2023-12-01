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Кабінет міністрів доручив розробити порядок допуску глядачів на трибуни

Сьогодні 19:43 198 0
Кабінет міністрів доручив розробити порядок допуску глядачів на трибуни

Кабінет Міністрів України на засіданні 1 грудня доручив Мінмолодьспорту, МВС та безпековим органам розробити порядок допуску глядачів на трибуни із додержанням безпекових умов.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство молоді та спорту України.

"Наразі ми спільно з МВС, безпековими відомствами та обласними військовими адміністраціями розробляємо алгоритм, який зробить спортивні заходи доступними та максимально безпечними для глядачів.

Мінмолодьспорту звертає увагу, що після погодження усіх деталей для впровадження цього рішення, Міністерство окремо оголосить, коли глядачі зможуть повернутись на трибуни", - йдеться в повідомленні Мінмолодьспорту.

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