Кабінет міністрів доручив розробити порядок допуску глядачів на трибуни

Кабінет Міністрів України на засіданні 1 грудня доручив Мінмолодьспорту, МВС та безпековим органам розробити порядок допуску глядачів на трибуни із додержанням безпекових умов.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство молоді та спорту України.

"Наразі ми спільно з МВС, безпековими відомствами та обласними військовими адміністраціями розробляємо алгоритм, який зробить спортивні заходи доступними та максимально безпечними для глядачів.