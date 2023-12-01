European Gymnastic виступила проти повернення росіян і білорусів

Росіяни та білоруси не зможуть виступати під егідою European Gymnastic

Джерело - Чемпіон.

Європейська федерація гімнастики (European Gymnastic) виступила проти повернення в змагання під своєю егідою російських і білоруських спортсменів.

Таке рішення ухвалили на засіданні Генеральної асамблеї організації в Софії.

Нагадаємо, раніше Міжнародна федерація гімнастики (FIG) дозволила російським і білоруським спортсменам повернутися до змагань за дотримання критеріїв нейтралітету. Тож, у змаганнях під егідою FIG "нейтральні" спортсмени зможуть змагатися, а під егідою European Gymnastic – ні.

Таким чином, представники країн-агресорів пропустять чемпіонат Європи, на якому розігруватимуться останні путівки на Олімпіаду-2024 у Парижі в художній та спортивній гімнастиці.

При цьому в спортивній гімнастиці вони можуть відібратися на Ігри через етапи Кубка світу, але тільки в змаганнях на окремих снарядах, і не зможуть відібратися в багатоборстві.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!