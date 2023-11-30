Українська команда Monte представила склад з Dota 2

Українська кіберспортивна команда Monte представила свій перший склад з Dota2.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Українська команда Monte перемогла в турнірі ESL Challenger Jönköping з CS 2

У склад команди увійшли 5 українців: Crystallize, geO`, EcNart, Moonlight, INFERNAL. Менеджером буде AnahRoniX.

"Ми обрали непростий шлях, відійшовши від класичних схем побудови колективу, і рухаємося у напрямку розвитку нових гравців. Ми добре знаємо, що досягнути хороших результатів можна лише шляхом щоденної кропіткої праці. Приймаємо цей виклик і крок за кроком будемо рухатись до своєї мети", - йдеться у заяві.