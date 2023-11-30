Українська команда Monte перемогла в турнірі ESL Challenger Jönköping з CS 2

Джерело - Чемпіон.

Кіберспортивна організація Monte, що виступає за підтримки FAVBET, вперше за свою історію перемогу на LAN-турнірі з CS 2 — ESL Challenger Jönköping 2023 у Швеції.

У напруженому гранд-фіналі формату "Best of 3" українці здобули дві впевнені перемоги на мапах Vertigo (13:10) та Anubis (19:16), не залишивши шансу турецькій команді Eternal Fire.

За перемогу в турнірі Monte отримали $50.000 та квиток на ESL Pro League Season 19 — великого офлайн-турніру, що пройде на Мальті навесні 2024 року. В ході змагання Monte обіграли росіян з Virtus.Pro, а також обійшли GamerLegion, яким поступились на Paris Major 2023.

За підсумками ESL Challenger Monte покращили свою позицію в рейтинзі HLTV, піднявшись на сьому сходинку та випередивши NaVi, а Віктор "sdy" Оруджев зі складу команди отримав звання MVP як кращий гравець турніру. Це перша в історії нагорода MVP від HLTV на змаганні рівня челенджеру — виключення зробили через виступ на турнірі одразу двох команд зі світового топ-10: Monte та Virtus.Pro.

"Коли ми починали співпрацю Monte, то казали, що вони мають величезний потенціал, бо поєднують талант з професійним підходом до розвитку та цілеспрямованістю. Щасливі бачити, що сьогодні цей потенціал перетворюється на реальні перемоги. Вітаємо хлопців та все кіберспортивне ком’юніті України з цим досягненням!" - кажуть у FAVBET.

Monte — молода українська команда, заснована Володимиром "Woro2k" Велетнюком та Дмитром Вовком, який цього року увійшов в список Forbes "30 до 30". Назву організація отримала на честь рідного міста Володимира - Монастирища, що на Черкащині.

Вперше команда гучно заявила про себе, сенсаційно зайнявши п’ятеп’яти місце на паризькому мейджорі цього року та потрапивши у топ-10 світового рейтингу. Нещодавно у команді оголосили про розширення та створення нового складу для змагань у Dota 2.